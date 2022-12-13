Таким чином, законодавчих вимог щодо місця вручення повісток немає. Який є порядок вручення повісток – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Порядок вручення повісток

У військовозобов’язаного має бути при собі паспорт, який потрібно пред’явити представникам військкомату, щоб підтвердити особу отримувача повістки.

Після отримання повістки необхідно ознайомитись із текстом документа, а вже потім поставити підпис про його отримання.

У повістці мають бути вказані:

ПІБ та адреса місця проживання призовника;

вид повістки;

перелік документів, які треба мати із собою;

обов’язки призваного на строкову службу (для громадян, призваних на строкову військову службу);

до якого виду (роду) військ (сил) та до якої військової команди зараховано (для громадян, призваних на строкову військову службу);

дата, час та адреса – коли й куди необхідно з’явитися;

назва органу, печатка, підпис, ПІБ керівника ТЦК та СП.

Важливо! Якщо ви помітили помилку у повістці - не потрібно її підписувати. До того ж вписувати інформацію в повістку при особі – протиправно. Усе має бути заповнено та підписано у військкоматі до вручення.

Якщо повістка заповнена правильно, то після її підписання необхідно з’явитися у територіальний центр. Водночас потрібно мати з собою документи, що вказані у повістці.

Зверніть увагу! Виклик повісткою означає уточнення даних чи проходження військово-лікарської комісії, щоб з’ясувати придатність до служби. Тільки після цього ухвалюють рішення, куди військовозобов’язаного скерувати.

Які є види повісток

Наразі існує 4 види повісток: