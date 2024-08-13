Пресофицерка Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук рассказала, что в Волынской области военнообязанным уже присылают повестки по почте. Их отправляют по адресу, которую указал человек в ТЦК или по последнему месту регистрации.
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Предусмотрена административная ответственность
По словам Ульяны Кравчук, надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП является:
- день получения заказного письма лицом, о чем есть соответствующий документ от почтового оператора;
- день проставления отметки об отказе получить письмо или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу зарегистрированного или фактического места жительства лица, если это лицо не сообщило ТЦК и СП другого адреса места жительства.
Хочу подчеркнуть, что такая повестка будет считаться надлежащим образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-то причинам не смог ее получить,
– подчеркнула Кравчук.
Пресс-офицер объяснила, что если лицо не явилось в ТЦК в определенное время, указанное в повестке, оно будет нести административную ответственность. По словам Кравчук, также не удастся избежать мобилизации даже постоянно платя штраф за нарушение правил воинского учета.