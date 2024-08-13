Изменение места жительства требует соответствующих действий по военному учету. Юрист Франчук предоставил важные рекомендации для тех, кто переезжает или учится в другом городе.
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Военный учет: куда обращаться
По словам Франчука, при изменении места жительства необходимо в короткий срок сняться с учета по старому адресу и стать на учет по новому. Это можно сделать в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Вообще, стать на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не по месту жительства возможно, но при определенных условиях,
– заявил знаток права.
Если вы учитесь или работаете в другом городе, существует возможность стать на учет по месту учебы или работы.
Необходимые документы для постановки на учет это:
- паспорт;
- идентификационный код;
- военный билет;
- документы, подтверждающие смену места жительства и причину изменения места учета.
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