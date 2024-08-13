Зміна місця проживання вимагає відповідних дій щодо військового обліку. Юрист Франчук надав важливі рекомендації для тих, хто переїжджає або навчається в іншому місті.
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Військовий облік: куди звертатися
За словами Франчука, при зміні місця проживання необхідно в короткий термін знятися з обліку за старою адресою та стати на облік за новою. Це можна зробити у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Взагалі, стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не за місцем проживання можливо, але за певних умов,
– заявив знавець права.
Якщо ви навчаєтесь або працюєте в іншому місті, існує можливість стати на облік за місцем навчання чи роботи.
Необхідні документи для взяття на облік це:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток;
- документи, що підтверджують зміну місця проживання та причину зміни місця обліку.
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Раніше 24 Канал писали про процедуру надсилання повісток за допомогою пошти. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №560.