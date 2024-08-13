Зміна місця проживання вимагає відповідних дій щодо військового обліку. Юрист Франчук надав важливі рекомендації для тих, хто переїжджає або навчається в іншому місті.

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Військовий облік: куди звертатися

За словами Франчука, при зміні місця проживання необхідно в короткий термін знятися з обліку за старою адресою та стати на облік за новою. Це можна зробити у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Взагалі, стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не за місцем проживання можливо, але за певних умов,

– заявив знавець права.

Якщо ви навчаєтесь або працюєте в іншому місті, існує можливість стати на облік за місцем навчання чи роботи.

Необхідні документи для взяття на облік це:

паспорт;

ідентифікаційний код;

військовий квиток;

документи, що підтверджують зміну місця проживання та причину зміни місця обліку.

Зверніть увагу! Заповнення заяви встановленого зразка є обов'язковим етапом процедури. Крім того, медичний огляд (ВЛК) може бути запропонований для уточнення стану здоров'я громадянина.

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Раніше 24 Канал писали про процедуру надсилання повісток за допомогою пошти. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №560.