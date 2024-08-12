Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко наголосила, відомство не збиратєься впроваджувати електронні повістки, оскільки наразі для цього немає законодавчої основи.

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У "Резерв+" з'являться нові функції

Водночас, за словами Черногоренко, восени 2024 року Міноборони планує запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу. Завдяки цьому люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генеральний штаб ЗСУ".

Також посадовиця розповідала про плани перетворити застосунок на онлайн-ТЦК, аби у ньому була можливість оформлювати відстрочку для багатодітних сімей і студентів, взяття направлення на військово-лікарську комісію тощо.

Нагадаємо, що вручення повісток в Україні відбувається цілодобово.

У разі особистого вручення повістки підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного про виклик до ТЦК вважається: