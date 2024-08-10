Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла, що вони хочуть зробити так, щоб була можливість у застосунку оформлювати відстрочку для багатодітних сімей та студентів. Також, щоб був онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочки чи взяття направлення на військово-лікарську комісію.

Дивіться також ТЦК не приймає електронний документ: Міноборони дало інструкцію, як діяти

Як Міноборони хоче змінити Резерв+

Ми думаємо про те, щоб запустити добровільне направлення на ВЛК за запитом людини, щоб не ходити брати папірець. Ми думаємо запустити онлайн-рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також відстрочку для багатодітних сімей та студентів. Взагалі в нас ідея в тому, щоб зробити Резерв+ онлайн-ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК можна було отримати через Резерв+,

– заявила заступниця міністра оборони.

Вона пояснила, що частину послуг хочуть реалізувати вже восени, ще частину – через певний час.

До речі, раніше заступниця Рустема Умєрова пояснювала, що з'явився фейковий застосунок Резерв+ та закликала бути уважними й не передавати свої дані.

Також речник Міноборони Дмитро Лазуткін говорив, що немає потреби надсилати повістки військовозобов'язаному через будь-які мобільні застосунки чи електронну пошту. Ба більше, для цього немає нормативно-правової бази.