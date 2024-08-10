Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что они хотят сделать так, чтобы была возможность в приложении оформлять отсрочку для многодетных семей и студентов. Также, чтобы был онлайн-рекрутинг, оформления отсрочки или взятия направления на военно-врачебную комиссию.

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Как Минобороны хочет изменить Резерв+

Мы думаем о том, чтобы запустить добровольное направление на ВВК по запросу человека, чтобы не ходить брать бумажку. Мы думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том, чтобы сделать Резерв+ онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК можно было получить через Резерв+,

– заявила заместитель министра обороны.

Она объяснила, что часть услуг хотят реализовать уже осенью, еще часть – через определенное время.

Кстати, ранее заместительница Рустема Умерова объясняла, что появилось фейковое приложение Резерв+ и призвала быть внимательными и не передавать свои данные.

Также представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин говорил, что нет необходимости отправлять повестки военнообязанным через любые мобильные приложения или электронную почту. Более того, для этого нет нормативно-правовой базы.