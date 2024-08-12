Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, ведомство не собирается внедрять электронные повестки, поскольку пока для этого нет законодательной основы.

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В "Резерв+" появятся новые функции

В то же время, по словам Черногоренко, осенью 2024 года Минобороны планирует запустить в приложении "Резерв+" функцию онлайн-рекрутинга. Благодаря этому люди смогут присоединиться к армии по собственному желанию, но в соответствии с запросом, который будет формировать Генеральный штаб ВСУ".

Также чиновница рассказывала о планах превратить приложение на онлайн-ТЦК, чтобы в нем была возможность оформлять отсрочку для многодетных семей и студентов, взятие направления на военно-врачебную комиссию и тому подобное.

Напомним, что вручение повесток в Украине происходит круглосуточно.

В случае личного вручения повестки подтверждением оповещения военнообязанного о вызове в ТЦК считается: