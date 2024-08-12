Об этом в эфире национального марафона рассказала заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

К теме Минобороны и Минздрав работают над внедрением электронных направлений на ВВК, – Черногоренко

Кто сможет получить отсрочку в Резерв+

По словам Черногоренко, в течение 2024 года в приложении Резерв+ должны появиться электронное направление на ВВК и онлайн-обучение. Кроме этого, планируют внедрить отсрочки для студентов и многодетных родителей, а также онлайн-рекрутинг.

Реализовать онлайн-отсрочку планируют через интеграцию с другими реестрами.

Максимально правильно будет не заставлять граждан стоять в очередях, а собственно сделать проактивную отсрочку для этих граждан. Автоматическую отсрочку. То есть как только мы получим такую информацию из соответствующих реестров, то сразу отразим ее в Резерв+,

– отметила заместитель главы Минобороны.

По ее словам, сейчас этот процесс находится в реализации, и в ближайшее время министерство планирует выпустить это обновление.

Екатерина Черногоренко также отметила, что несмотря на то, что сроки на обновление данных уже прошли, приложение Резерв+ продолжает пользоваться спросом. В нем граждане авторизуются и обновляют свои данные ежедневно.