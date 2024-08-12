Сейчас Минобороны консультируется с Минздравом о том, как лучше внедрить новую функцию. Также продолжается работа над созданием электронной системы для военных врачей.

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Какие новые функции появятся в Резерв+

Минобороны сейчас консультируется с Министерством здравоохранения, как внедрить электронные направления на ВВК через Резерв+ как для военнообязанных, так и для действующих бойцов,

– заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Она также отметила, что вероятнее всего в таком направлении будет QR-код. По нему врачи ВВК смогут идентифицировать личность.

Также Черногоренко поделилась, что Минобороны работает с Минздравом над созданием электронной системы для военных врачей, в которой будет отображаться вся информация о лечении бойцов.

Сейчас такую информацию можно получить только в центральной базе любого госпиталя или больницы, впрочем, для этого нужно делать запрос.

По мнению заместителя министра, необходимо создать отдельную базу с историями лечения или реабилитации бойцов для удобства работы военных врачей. По ее словам, соответствующий механизм может быть внедрен уже до конца 2024 года.

Напомним, что ранее Черногоренко заявляла, что с Резерв+ хотят сделать онлайн-ТЦК. То есть, все услуги военкомата человек сможет получить через телефон.