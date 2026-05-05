Абсолютно все справки об инвалидности надо аннулировать, потому что их мужчины купили, – нардеп Нагорняк
- Нардеп Сергей Нагорняк предлагает аннулировать все справки об инвалидности, потому что считает, что 98% из них были куплены.
- Он также предложил официально разрешить покупать отсрочку от службы, чтобы обеспечить выезд из Украины.
Нардеп Сергей Нагорняк заявил, что абсолютно все справки об инвалидности надо обнулить. Он считает, что практически все они были куплены.
Об этом он сказал в интервью "Телеграфу".
Что предлагает Нагорняк?
Нардеп Сергей Нагорняк предлагает аннулировать абсолютно все справки об инвалидности, ведь "98% из этих справок мужчины купили".
В то же время он предложил официально покупать отсрочку "в белую". Это бы позволило, в частности, выезжать из Украины.
А те, кто такой возможности не имеет, но имеет желание идти защищать страну, должны иметь хорошую мотивацию от государства. Но государство где-то должно брать этот финансовый ресурс,
– отметил он.
В Раде предлагают ввести официальную платную отсрочку
В Верховной Раде предлагают ввести "экономическое бронирование", что позволит гражданам официально оплачивать отсрочку от службы в армии.
По словам депутата Сергея Нагорняка, нынешняя система мобилизации и бронирования требует пересмотра из-за дефицита личного состава в ВСУ и дисбаланс между экономикой и армией.