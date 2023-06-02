Омбудсмен заявил, что мужчины-переселенцы в случае изменения фактического места жительства должны стать на военный учет. Также он рассказал, какие документы нужно для этого иметь.

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Что нужно для того, чтобы стать на военный учет

Для того чтобы стать на учет, по словам Лубинца, мужчинам-переселенцам нужно прибыть в военкомат лично. Также с собой нужно иметь паспорт и военно-учетный документ.

Омбудсмен напомнил, что вопрос регулируется в соответствии с Правилами военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Обратите внимание! За нарушение правил военного учета в Украине предусмотрена административная ответственность, а именно штраф. Первый раз могут взыскать от 510 до 850 гривен, а за повторное нарушение штраф может достичь 1700 гривен.

Кроме того, для получения многих административных услуг мужчинам нужно иметь военно-учетный документ. В частности, без него не получится устроиться на работу, подать на развод или жениться и продать недвижимое имущество.

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