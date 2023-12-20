Начальник Управления печати и информации в Минобороны Илларион Павлюк в эфире телемарафона призвал не сравнивать рекрутинг и мобилизацию. В то же время, по его словам, не может быть такого, чтобы страну защищали только желающие. 24 Канал.
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Подход не меняется
Павлюк отметил, что в подходе к мобилизации и законодательству по этому поводу все остается без изменений.
Он подчеркнул, что существует иллюзия, что рекрутинг существует вместо мобилизации, но это не так.
Рекрутинг – это сервис для граждан, готовых мобилизоваться в ВСУ. Мы со своей стороны работаем над тем, чтобы создать механизмы, чтобы этот сервис работал лучше и разрешал выбор специальности.
– рассказал он
По его словам, проект будет это масштабировать, чтобы у человека был стимул.
По словам Иллариона Павлюка, преимущество рекрутинга в том, что ты получаешь больший контроль над тем, что с тобой будет в армии, потому что получаешь лучшие сервисные подходы.
В Минобороны прокомментировали вручение повесток в публичных местах
- В Украине активно практикуется вручение повесток в общественных местах. В Минобороны считают это необходимостью. спикер Минобороны Илларион Павлюк отметил, что многие люди заявляют, что готовы присоединиться к рядам Вооруженных сил, "если их позовут". Впрочем, а "как позвать" и сообщить таким украинцам, "что они нужны".
- По его словам, "почему-то нас фокус очень сильно смещен в сторону возмущающегося меньшинства – они не рассчитывали, что им в ресторане принесут повестку и они бы хотели иначе". Однако он напомнил, что многие мужчины на фронте не могут уйти в отпуск, потому что их некому заменить
- Отметим, что ранее подполковник Денис Прокопенко с позывным "Рэдисом" также написал, что граждане, еще не служащие в Силах обороны Украины, должны сделать свой выбор.