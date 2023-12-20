Начальник Управління преси та інформації в Міноборони Іларіон Павлюк у етері телемарафону закликав не порівнювати рекрутинг і мобілізацію. Водночас, за його словами, не може бути такого, щоб країну боронили тільки ті, що хочуть, передає 24 Канал.

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Підхід не змінюється

Павлюк зазначив, що у підході до мобілізації та у законодавстві з цього приводу все лишається без змін.

Він наголосив, що існує ілюзія, що рекрутинг існує замість мобілізації, однак це не так.

Рекрутинг – це сервіс для громадян, які готові мобілізуватися до ЗСУ. Ми зі свого боку працюємо над тим, щоб створити механізми, щоб цей сервіс працював краще і дозволяв вибір спеціальності,

– розповів він

За його словами, проєкт будуть це масштабувати, щоб у людини був стимул.

За словами Іларіона Павлюка, перевага рекрутингу у тому, що ти отримуєш більший контроль над тим, що з тобою буде у війську, бо отримуєш кращі сервісні підходи.

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