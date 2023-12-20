Начальник Управління преси та інформації в Міноборони Іларіон Павлюк у етері телемарафону закликав не порівнювати рекрутинг і мобілізацію. Водночас, за його словами, не може бути такого, щоб країну боронили тільки ті, що хочуть, передає 24 Канал.
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Підхід не змінюється
Павлюк зазначив, що у підході до мобілізації та у законодавстві з цього приводу все лишається без змін.
Він наголосив, що існує ілюзія, що рекрутинг існує замість мобілізації, однак це не так.
Рекрутинг – це сервіс для громадян, які готові мобілізуватися до ЗСУ. Ми зі свого боку працюємо над тим, щоб створити механізми, щоб цей сервіс працював краще і дозволяв вибір спеціальності,
– розповів він
За його словами, проєкт будуть це масштабувати, щоб у людини був стимул.
За словами Іларіона Павлюка, перевага рекрутингу у тому, що ти отримуєш більший контроль над тим, що з тобою буде у війську, бо отримуєш кращі сервісні підходи.
У Міноборони прокоментували вручення повісток у публічних місцях
- В Україні активно практикується вручення повісток у громадських місцях. У Міноборони вважають це необхідністю. речник Міноборони Ілларіон Павлюк зазначив, що багато людей заявляють, що готові доєднатися до лав Збройних сил, "якщо їх покличуть". Втім, а "як покликати" і повідомити таким українцям, "що вони потрібні".
- За його словами, "чомусь нас фокус дуже сильно зміщений у бік тієї меншості, яка обурюється – вони не розраховували, що їм у ресторані принесуть повістку і вони б хотіли інакше". Однак він нагадав, що багато чоловіків на фронті не можуть піти у відпустку, тому що їх немає кому замінити
- Зазначимо, що раніше підполковник Денис Прокопенко з позивним "Редіс" також написав, що громадяни, які ще не служать в Силах оборони України, мають зробити свій вибір.