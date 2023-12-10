Министр цифровизации Михаил Федоров не раз подчеркивал, что повестки через сервис "Дия" отправляться не будут. В то же время время от времени в сети распространяют фейки об этом.

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В "Дие" отсутствует соответствующая функция

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг информацию, что украинцам рассылают повестки от ТЦК и СП через Действие.

Авторами этого фейка были русские пропагандисты. Они ссылаются на якобы видеофрагмент с такой повесткой.

В "Действии" отсутствует функция каких-либо услуг или уведомлений по военному учету, а министр цифровизации Федоров уже отмечал, что повестки через этот сервис посылаться не будут, разобрались фактчекеры VoxCheck,

– объяснили в SPRAVDI.

Наиболее вероятно, что повестка на видео – это просто картинка, которую вывели на экран телефона. "Герой" видео не касается экрана, чтобы "повестка" оставалась открытой на весь экран.

Кроме этого, справа и слева от фейковой повестки заметны края других документов, то есть "повестка" должна быть в разделе "Документы", а не в разделе "Сообщения". Также на "повестке" указано имя и отчество, но нет фамилии.

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