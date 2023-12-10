Мобилизация и призыв на военную службу осуществляется в пределах действующего законодательства. Впрочем, правила вручения повесток прописаны недостаточно хорошо.

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Вручение повестки на улице

Адвокат Татьяна Даниленко отметила, что в действующем законодательстве четко определены форма, заполнение повесток и правила проверки документов во время военного положения. Она пояснила, что в Конституции закреплено положение о том, что защита страны – обязанность каждого гражданина, но и вступление в Силы обороны должно происходить по законам.

Так, в ряде законов о мобилизации и военном положении говорится, что повестки могут вручать адресно и на работе. Нигде в законодательстве нет упоминания, что их можно вручать на улице. Вместе с тем это также прямо и не запрещено законодательством.

Вручение повестки на улице имеет свои особенности. Даниленко напомнила, что представители ТЦК сначала должны идентифицировать личность, а затем можно вручать повестку лично под подпись. Впрочем, для идентификации личности нужно проверить документы военнообязанного, а сделать это могут только представители полиции.

Проверять документы, удостоверяющие личность, имеют право полицейские. Во время действия военного положения их должен носить каждый. Если просят предъявить документы именно сотрудники полиции, которых сейчас можно увидеть вместе с военными, вы имеете право не передавать собственные документы в руки полицейским, а показать этого достаточно,

– подчеркнула адвокат.

Кроме того, она добавила, если представители ТЦК вручают повестки на улице вместе с полицией, военнообязанный может запретить передавать данные третьим лицам. Представители полиции не могут выписывать повестки и в таком случае не смогут передать военным информацию об идентификации личности.

Кто может вручать повестки

Повестки могут вручать 4 категории должностных лиц. Речь идет о:

сотрудников ТЦК и СП;

представителей органов местного самоуправления;

сотрудников Службы безопасности Украины;

руководителей предприятий, организации или учебного заведения.

Впрочем, вручение повестки не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. В настоящее время существует 4 вида повесток: