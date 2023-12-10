Украина приближается ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Как никогда нужны люди, готовые защищать государство от российских оккупантов с оружием в руках.

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Конечно, Украина продолжает просить у стран-союзниц еще больше оружия.

Но даже больше, чем патроны, Украине нужны бойцы, что ведет к поиску новых путей мобилизации населения и усилению мер против уклонистов,

– говорится в сообщении.

Украина закаляется для продолжительной войны.

Какой будет мобилизация

В Офисе Президента подчеркнули, что Украина должна сама себя защитить. Михаил Подоляк отметил, что мобилизация будет сложной, но одновременно необходимой. Сейчас украинская власть работает над программой того, как говорить о мобилизации и рекрутинге, а также – как работать с людьми, которые не совсем понимают, что такое война и к чему она, если не будет правильно финализирована, сможет привести.

Если люди хотят жить в свободном государстве, им необходимо его защитить. Другого пути – нет.