Україна наближається до других роковин повномасштабного вторгнення. Як ніколи потрібні люди, готові захищати державу від російських окупантів зі зброєю в руках.

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Звичайно, Україна продовжує просити у країн-союзниць ще більше зброї.

Але навіть більше, ніж патрони, Україні потрібні бійці, що веде до пошуку нових шляхів мобілізації населення та посилення заходів проти ухильників,

– мовиться у повідомленні.

Україна загартовується до тривалої війни.

Якою буде мобілізація

В Офісі Президента наголосили, що Україна має сама себе захистити. Михайло Подоляк зауважив, що мобілізація буде складною, водночас необхідною. Наразі українська влада працює над програмою того, як говорити про мобілізацію та рекрутинг, а також – як працювати з людьми, які не зовсім розуміють, що таке війна та до чого вона, якщо не буде правильно фіналізована, зможе призвести.

Якщо люди хочуть жити у вільній державі, їм необхідно її захистити. Іншого шляху – немає.