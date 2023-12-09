01:23, 9 грудня

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна змогла досягти успіху у Чорному морі. Посадовець заявив, що ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму.

Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму,

– запевнив Умєров.