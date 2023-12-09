Какая ситуация на поле боя, в дипломатии и о помощи Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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Политолог из США Рамис Юнус заявил, что сейчас Украине необходимо усиливать давление на Белый дом. По его мнению, США должны усилить поддержку Украины, чтобы не потерять свое лицо и лидерство.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина смогла добиться успеха в Черном море. Чиновник заявил, что мы заставили Россию отойти от временно оккупированного Крыма.
Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую способность для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма.
– заверил Умеров.
Россия начала "зимнюю кампанию ударов"
Издание Sky News написало. что Запад убежден – Россия начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине. Ведь Россия утром 8 декабря ударила по Киевской и Днепропетровской области 20 крылатыми ракетами воздушного базирования из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.