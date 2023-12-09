Какая ситуация на поле боя, в дипломатии и о помощи Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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05:40, 9 декабря Политолог из США Рамис Юнус заявил, что сейчас Украине необходимо усиливать давление на Белый дом. По его мнению, США должны усилить поддержку Украины, чтобы не потерять свое лицо и лидерство.

01:23, 9 декабря Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина смогла добиться успеха в Черном море. Чиновник заявил, что мы заставили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую способность для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма.

– заверил Умеров.