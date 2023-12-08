08:10, 8 декабря

Москва бросает русских солдат в штурмы по всей линии фронта. В Институте изучения войны отмечают, что это приводит к безумным потерям у врага.

Так, только за ноябрь месяц оккупанты потеряли на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях почти 11 тысяч солдат погибшими и ранеными. Значительно больше враждебных потерь на Авдеевском направлении, где выше темп боевых действий.