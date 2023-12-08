06:56, 8 грудня

На Півдні та на Сході є загроза ракетного удару. Там пролунав сигнал сповіщення про небезпеку.

У Повітряних силах повідомили про ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-95МС. Вони попередили про оголошення повітряної тривоги за 5 хвилин до того, як області почали "червоніти".