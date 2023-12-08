Україна протистоїть повномасштабній російській агресії уже 653 дні. про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У частині областей та у Києві тривога
На Півдні та на Сході є загроза ракетного удару. Там пролунав сигнал сповіщення про небезпеку.
У Повітряних силах повідомили про ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-95МС. Вони попередили про оголошення повітряної тривоги за 5 хвилин до того, як області почали "червоніти".
Кірбі висловився про те, чи можуть США допомагати Україні найближчими тижнями
США мають можливість надавати всю необхідну допомогу Україні протягом кількох наступних тижнів. Однак гарантій з приводу майбутніх постачань наразі дати не можуть.
Про це розповів координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі. Він зазначив, що рішення щодо допомоги Україні наразі залежить від Конгресу
Ворог вночі запускав "Шахеди"
Ворог уночі "традиційно" запустив по нашій країні чергову партію ударних безпілотників. У Повітряних силах розповіли, наскільки добре вдалося впоратися із ними протиповітряній обороні.
Усього над різними регіонами збили 5 БпЛА.
Росія вдарила по Харкову
Окупанти близько 4 ранку завдали 6 ударів по Харкову. Влучання зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах.
Одній людині надали медичну допомогу на місці. За попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Ще один поранений – 25-річний чоловік з вибуховими травмами. Його госпіталізували до лікарні. Стан здоров'я задовільний.