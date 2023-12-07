Триває 652 доба повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події на фронті, міжнародній та дипломатичній сферах, передає 24 Канал.
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Що хочуть росіяни спитати у Путіна: аналіз ISW
Відповідно до соцопитування, російський електорат хоче обговорення результатів війни в Україні попри те, що Кремль не любить обговорювати цю тему.
Так, найбільше росіяни хочуть спитати у Путіна під час майбутньої "Прямої лінії" 14 грудня про завершення та "успіхи" війни в Україні. Це включає питання про терміни припинення війни, закінчення мобілізації та можливість миру чи перемоги Росії.
Як відреагували в Україні на рішення Сенату
Посол України в США Оксана Макарова зазначила, що вчорашнє блокування Сенатом винесення законопроєкту на розгляд не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту голосування найближчим часом.
На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійний підтримці,
– наголосила пані посол.
Сенат заблокував законопроєкт про допомогу Україні
Сенат США не проголосував за внесення на розгляд законопроєкту про спільний пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів (нашій країні мала піти більше половина коштів – понад 61 мільярд доларів).
Із потрібних 60 голосів "за" проголосували 49 конгресменів, "проти" — 51.
Відомо, що республіканці та демократи не змогли знайти компромісу щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою, яке також є частиною пакета законопроєктів.
Окупанти атакували Україну "Шахедами"
Ще пізнього вечора 6 грудня стало відомо, що ворог запустив групу ударних безпілотників. Спочатку тривогу оголосили на Херсонщині та Миколаївщині. Далі загроза ударів безпілотниками виникла для Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини, Хмельниччини, Одещини. В Одеській області працювала ППО. Ворог атакував у напрямку Рені. На Хмельниччині теж лунали вибухи. Під атакою противника знову був Старокостянтинів.