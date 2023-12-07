06:16, 7 грудня

Сенат США не проголосував за внесення на розгляд законопроєкту про спільний пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів (нашій країні мала піти більше половина коштів – понад 61 мільярд доларів).

Із потрібних 60 голосів "за" проголосували 49 конгресменів, "проти" — 51.

Відомо, що республіканці та демократи не змогли знайти компромісу щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою, яке також є частиною пакета законопроєктів.