Продолжаются 652 сутки полномасштабной войны России против Украины. О главных событиях на фронте, международной и дипломатической сферах. 24 Канал.
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Что хотят россияне спросить у Путина: анализ ISW
Согласно соцопросу, российский электорат хочет обсуждения результатов войны в Украине, несмотря на то, что Кремль не любит обсуждать эту тему.
Так, больше всего россияне хотят спросить у Путина во время предстоящей "Прямой линии" 14 декабря о завершении и "успехах" войны в Украине. Это включает вопросы о сроках прекращения войны, окончании мобилизации и возможности мира или победы России.
Как отреагировали в Украине на решение Сената
Посол Украины в США Оксана Макарова отметила, что вчерашнее блокирование Сенатом вынесения законопроекта на рассмотрение не лишает возможности повторного внесения законопроекта в ближайшее время.
На всех встречах сенаторы уверяли нас в том, что сегодняшнее голосование – это не голоса против Украины. Что внутриполитические события происходящие в Конгрессе США, не окажут влияния на продолжение поддержки нашего государства, которое будет продолжено благодаря двухпартийной поддержке,
– подчеркнула госпожа посол.
Сенат заблокировал законопроект о помощи Украине
Сенат США не проголосовал за внесение на рассмотрение законопроекта о совместном пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму около 106 миллиардов долларов (нашей стране должно было пойти более половины средств – более 61 миллиарда долларов).
Из нужных 60 голосов "за" проголосовали 49 конгрессменов, против - 51.
Известно, что республиканцы и демократы не смогли найти компромисс по безопасности южной границы США с Мексикой, который также является частью пакета законопроектов.
Оккупанты атаковали Украину "Шахедами"
Еще поздно вечером 6 декабря стало известно, что враг запустил группу ударных беспилотников. Сначала тревогу объявили в Херсонской и Николаевской областях. Дальше угроза ударов беспилотниками возникла для Кировоградщины, Черкасщины, Винницкой области, Хмельнитчины, Одесщины. В Одесской области работала ПВО. Враг атаковал в направлении Рени. В Хмельнитчине тоже раздавались взрывы. Под атакой противника снова был Староконстантинов.