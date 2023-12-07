06:31, 7 декабря

Согласно соцопросу, российский электорат хочет обсуждения результатов войны в Украине, несмотря на то, что Кремль не любит обсуждать эту тему.

Так, больше всего россияне хотят спросить у Путина во время предстоящей "Прямой линии" 14 декабря о завершении и "успехах" войны в Украине. Это включает вопросы о сроках прекращения войны, окончании мобилизации и возможности мира или победы России.