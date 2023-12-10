Мобілізація та призов на військову службу здійснюються в межах чинного законодавства. Втім, правила вручення повісток прописані недостатньо добре.

До теми Україна посилює боротьбу з ухилянням від мобілізації, – The Washington Post

Вручення повістки на вулиці

Адвокатка Тетяна Даниленко наголосила що в чинному законодавстві чітко визначені форма, заповнення повісток і правила перевірки документів під час воєнного стану. Вона пояснила, що у Конституції закріплено положення про те, що захист країни – обов'язок кожного громадянина, але й вступ до Сил оборони має відбуватися згідно з законами.

Так, у низці законів про мобілізацію та воєнний стан мовиться, що повістки можуть вручати адресно та на роботі. Ніде в законодавстві немає згадки про те, що їх можна вручати на вулиці. Разом з тим – це також прямо і не заборонено законодавством.

Вручення повістки на вулиці має свої особливості. Даниленко нагадала, що представники ТЦК спочатку мають ідентифікувати особу, а потім – можна вручати повістку особисто під підпис. Втім, для ідентифікації особи треба перевірити документи військовозобов'язаного, а зробити це можуть лише представники поліції.

Перевіряти документи, що посвідчують особу мають право поліцейські. Під час дії воєнного стану їх має носити при собі кожен. Якщо просять пред'явити документи саме працівники поліції, яких наразі можна побачити разом з військовими, ви маєте право не передавати власні документи в руки поліцейським, а показати – цього достатньо,

– наголосила адвокатка.

Крім того, вона додала, якщо представники ТЦК вручають повістки на вулиці разом з поліцією, то військовозобов'язаний може заборонити передавати дані третім особам. Представники поліції не можуть виписувати повістки й у такому випадку не зможуть передати військовим інформацію щодо ідентифікації особи.

Хто може вручати повістки

Повістки можуть вручати 4 категорії посадових осіб. Мовиться про:

співробітників ТЦК та СП;

представників органів місцевого самоврядування;

співробітників Служби безпеки України;

керівників підприємств, організації чи навчального закладу.

Втім, вручення повістки не означає, що військовозобов'язаного відразу відправлять на фронт. Нині існує 4 види повісток: