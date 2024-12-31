На прошлой неделе в центры обратился 901 украинец. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

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Что говорит официальная статистика

Всего сейчас в Украине функционирует 47 таких центров. Только за последние две недели открыли два новых центра – на Волыни и Житомирщине, что стало возможным благодаря сотрудничеству Минобороны и местных общин. Первый центр был открыт во Львове 12 февраля.

В пресс-службе напомнили, что в центрах рекрутинга не раздают повестки, а все консультации проводят конфиденциально.

Заместитель министра обороны Сергей Мельник отметил важность рекрутинговых центров. Их планируют расширять. Они обеспечивают прозрачный и удобный процесс поступления на военную службу.

У каждого, кто изъявил желание присоединиться к Силам обороны, есть возможность выбрать специальность и место службы, а также получить расширенный пакет льгот и социальных гарантий, которые распространяются даже на членов их семей,

– подчеркнул Мельник.

Самый высокий уровень заинтересованности демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и города Киева.



Сколько граждан обратилось в рекрутинговые центры / Фото Минобороны

На сегодня центры предлагают более 10 000 вакансий в таких структурах, как ВСУ, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и СБУ.