В ТСН объяснили, какие проблемы за собой несет алгоритм отправки повесток Укрпочтой.

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Повестки Укрпочтой и мобилизация

Как пояснила адвокат Тамила Алексик, данные для генерации повесток, вероятно, были получены из открытых реестров и Дії, к которым есть доступ в Минобороны. Именно поэтому, скорее всего, первыми повестки от Укрпочты получат военнообязанные, которые обновили свои данные до 16 июля.

Думаю, что первыми будут те, кто обновил данные – потому что информация о них есть в ТЦК и СП. Их искать не нужно. А вот информацию о людях, которые не обновили данные надо искать, путем генерирования информации в Дії, где многие зарегистрировались, или в других реестрах. То есть здесь еще нужно, как говорится, напрячься и поработать, чтобы выявить таких лиц,

– рассказывает Тамила Алексик.

Важно то, что сейчас повестку не обязательно обязаны вручать лично в руки под подпись. Те времена прошли, ведь порядок вручения прописан в Постановлении Кабмина №560 и в него внесли немало изменений.

"И из этого документа, меня больше всего тревожит пункт об особенностях вручения повесток – если лицо не получило повестку лично или его не было по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку. Именно это в ближайшем будущем создаст немало проблем", – уверяет Тамила Алексик.

Адвокат добавляет, что теперь надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК и СП является:

Получение почтового отправления с подтверждением этого факта

Отказ получить почтовое отправление с соответствующей отметкой об этом

Проставление отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных.

Проставление отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Адвокат отмечает, что отправка повесток заказными письмами через "Укрпочту" повлечет много проблем для украинцев. Вряд ли кто-то будет ходить с письмами и стучать в дверь. Также маловероятно, что будут сообщения на телефон. Талима Алексик заметила, что скорее всего будет соответствующая процедура, которая предусмотрена Укрпочтой – уведомления о вручении. Письмо будет храниться на почте и у него будет определенный срок хранения, когда человек должен за ним прийти.

Интересно также то, что алгоритм с повестками по почте не учитывает такой особенности, как служебные командировки. Таким образом человек, который просто не был дома, может автоматически стать уклонистом, даже не зная об этом.

Такое впечатление, что цель одна – разослать как можно больше повесток, а что будет дальше никого не волнует. Но на самом деле граждане их не получат, потому что по повестке людей заставляют идти – сначала к почтовому ящику, где теоретически должно быть уведомление о вручении заказного письма с повесткой, а потом еще в отделение почты, чтобы ее забрать. А не придешь – ты уклонист, со всеми вытекающими последствиями,

– подчеркивает Тамила Алексик.

Специалист прогнозирует, что после массовой рассылки повесток по почте у адвокатов начнется настоящий бум по документальному подтверждению, что человек физически не мог получить повестку, потому что находился в командировке или находился в больнице.