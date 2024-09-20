У ТСН пояснили, які проблеми за собою несе алгоритм відправки повісток Укрпоштою.

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Повістки Укрпоштою та мобілізація

Як пояснила адвокатка Таміла Алексик, дані для генерації повісток, ймовірно, були отримані з відкритих реєстрів та Дії, до яких є доступ у Міноборони. Саме тому, скоріше за все, першими повістки від Укрпошти отримають військовозобов’язані, які оновили свої дані до 16 липня.

Гадаю, що першими будуть ті, хто оновив данні – бо інформація про них є в ТЦК та СП. Їх шукати не потрібно. А от інформацію про людей, які не оновили дані треба шукати, шляхом генерування інформації у Дії, де багато хто зареєструвався, чи у інших реєстрах. Тобто тут ще потрібно, як то кажуть, напружитися і попрацювати, щобвиявити таких осіб,

– розповіда Таміла Алексик.

Важливо те, що зараз повістку не обов'язково зобов'язані вручати особисто в руки під підпис. Ті часи пройшли, адже порядок вручення прописаний у Постанові Кабміну №560 і до нього внесли чимало змін.

"І з цього документу, мене найбільше тривожить пункт про особливості вручення повісток – якщо особа не отримала повістку особисто або її не було за місцем реєстрації, то вважається, що людина все одно отримала повістку. Саме це у найближчому майбутньому створить чимало проблем", – запевняє Таміла Алексик.

Адвокатка додає, що тепер належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК та СП є:

Отримання поштового відправлення із підтвердженням цього факту

Відмова отримати поштове відправлення із відповідною відміткою про це

Проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних.

Проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.

Адвокатка зауважує, що надсилання повісток рекомендованими листами через "Укрпошту" спричинить багато проблем для українців. Навряд чи хтось буде ходити з листами і стукати у двері. Також малоймовірно, що будуть повідомлення на телефон. Таліма Алексик зауважила, що скоріше за все буде відповідна процедура, яка передбачена Укрпоштою – повідомлення про вручення. Лист буде зберігатися на пошті і у нього буде певний термін зберігання, коли людина має за ним прийти.

Цікаво також те, що алгоритм з повістками поштою не враховує такої особливості, як службові відрядження. Таким чином людина, яка просто не була вдома, може автоматично стати ухилянтом, навіть не знаючи про це.

Таке враження, що ціль одна – розіслати якомога більше повісток, а що буде далі нікого не хвилює. Але ж насправді громадяни їх не отримають, бо за повісткою людей змушують йди – спочатку до поштової скриньки, де теоретично має буди повідомлення про вручення рекомендованого листа з повісткою, а потім ще до відділення пошти, щоб її забрати. А не прийдеш – ти ухилянт, з усіма наслідками,

– підкреслює Таміла Алексик.

Фахівець прогнозує, що після масового розсилання повісток поштою у адвокатів розпочнеться справжній бум з документального підтвердження, що людина фізично не могла отримати повістку, бо знаходилася у відряджені або перебувала у лікарні.