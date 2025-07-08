Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП. В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой призыву подлежат военнообязанные мужчины, которые получают повестки.

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Что известно о сроках в Украине

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года всеобщую мобилизацию уже неоднократно продолжали.

На странице Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) разъяснили, что мобилизация объявлена в связи с военной агрессией России, для обеспечения обороны страны и поддержания боевой готовности ВСУ и военных формирований. Она базируется на решениях Совета национальной безопасности и обороны, а также указе Президента Украины №69/2022.

Срок проведения мобилизации периодически продлевается указами Президента. В частности, в апреле 2025 года Верховная Рада поддержала дальнейшее продление военного положения и мобилизации как минимум до 6 августа 2025 года.