По словам Бунечко, процент добровольцев из Житомирщины был едва ли не самым высоким в Украине. Также регион выполняет проценты, которые ставят в ВСУ и Генштабе перед ТЦК.

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Как в Житомирской области мобилизуют военнообязанных

Виталий Бунечко заявил, что процент мобилизации в Житомирской области является одним из самых высоких в стране.

На мой взгляд, это все-таки работа больше на местах, знаменитые бусики у нас по городу не снуют. Если эта работа выстроена правильно – от человека к человеку – то она не носит такой принудительный характер, который изображает наш врагом в их ИПСО, что вроде бы так везде. На Житомирщине за два с половиной года едва ли не самые высокие показатели в стране без скандалов, без перекрытия трасс. И я очень благодарен нашим гражданам, что они с пониманием относятся и взаимодействуют на местах с ТЦК,

– сказал Бунечко.

Он также сказал, что в области был лишь один "досадный инцидент" в Звягильском ТЦК СП, его рассматривала временная следственная комиссия Верховной Рады в июне. "Следственная комиссия в нем разобралась, но этот инцидент был единственный, потому что мы за этим очень следим", – заявил председатель ОВА.

Это постоянная разъяснительная работа в общинах, с главами общин, которые взаимодействуют с представителями ТЦК СП,

– добавил он.

Он также опроверг то, что в городах процент мобилизации значительно меньше, чем в сельской местности. По его словам, совсем наоборот, поскольку в городах концентрация людей больше.

У нас баланс выдерживается, все по-честному, объективно. Я, по крайней мере, такого не слышу о неправильном распределении между селом и городом. Наоборот, сейчас города основные доноры выполнения тех планов, которые ТЦК получает, потому что концентрация людей в городах выше,

– сказал Бунечко.

Напомним, что в июне этого года в Звягильском ТЦК умер человек, которого доставили для прохождения военно-врачебной комиссии. Там у него случился эпилептический приступ. Дело квалифицировали по статье "Умышленное убийство".