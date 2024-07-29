В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней – с 12 августа по 9 ноября 2024 года. Мобилизация людей с инвалидностью остается добровольной, передает 24 Канал.

Смотрите также Отсрочка от службы в армии для аграриев: как оформить и какие условия

Иногда группу инвалидности нужно подтвердить

Новый закон о мобилизации в Украине, который вступил в силу с 18 мая 2024 года, не предусматривает призыв на военную службу мужчин с инвалидностью, независимо от группы. Единственное условие: группу инвалидности нужно подтвердить заключением военно-врачебной комиссии. Только в таком случае можно получить отсрочку от мобилизации.

В то же время законом предусмотрено, что военнообязанные с инвалидностью II и III группы, которые были установлены после 24 февраля 2022 года, обязаны в течение 9 месяцев пройти повторную перекомиссию ВВК для того, чтобы подтвердить группу инвалидности. Инвалидность 1 группы подтверждать не нужно.

Если ВВК не подтверждает инвалидность, то военнообязанного могут мобилизовать.