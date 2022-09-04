Юрист Ростислав Кравец рассказал, в каких случаях неявка в военкомат считается уважительной причиной, следовательно, и не наказывается.

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В каких случаях призывник может не явиться в военкомат

Юрист объяснил, что призывник имеет ряд законных оснований не явиться в ТЦК. К примеру:

стихийное бедствие,

болезнь,

смерть родственника,

весомое обстоятельство, которое не позволило явиться в назначенный срок лично.

Какое наказание грозит за неявку без уважительной причины

В случае соблюдения всех процедур при выдаче повестки, за неявку в центр комплектации может наступить административная ответственность. Она сопровождается немалым штрафом – от 1700 до 3400 гривен.

Обратите внимание, что повестку вам может вручить и ваш работодатель и на него могут положить контроль за явкой в центр комплектации. Но наказание за избегание военкомата может грозить лично человеку.

Для тех, кто уже был в военкомате и его повестка не просто для уточнения данных или медкомиссии, а вызов в часть — ответственность за неявку уголовная. За уклонение могут дать от 3 до 5 лет лишения свободы, или же заменить это на испытательный срок.

Заметим, что если повестка заполнена с ошибками, вы имеете право отказаться от повестки. Лучше всего если при этом будут присутствовать свидетели.

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