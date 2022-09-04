Некоторые женщины получат право на отсрочку от призыва на службу во время мобилизации.
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Каких женщин не будут призывать во время мобилизации
- Непригодны для службы по состоянию здоровья. Речь идет о тяжелых болезнях или инвалидности;
- тех, которые самостоятельно ухаживают за несовершеннолетним ребенком или за взрослым недееспособным человеком, которому больше некому помочь;
- тех, которые имеют на иждивении 3 и более несовершеннолетних детей, или ребенка с инвалидностью;
- имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужчину, проходящего военную службу;
- чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО;
- работницы, забронированные на период мобилизации и военное время за органами госвласти и другими организациями;
- студенток, обучающихся по дневной или дуальной форме;
- научных работников и преподавательниц, работающих в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки;
- женщин, уволенных со службы в запас;
- народных депутатов Украины;
- работниц органов учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, СБУ, Нацполиции, ГБР;
- других военнообязанных или отдельные категории гражданок в предусмотренных законом случаях.
С 1 октября женщины конкретных профессий должны стать на военный учет. Следует заметить, что мобилизация и военный учет – это разные вещи. Поэтому не следует полагать, что осенью женщин начнут отправлять на фронт.
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