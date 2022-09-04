Некоторые женщины получат право на отсрочку от призыва на службу во время мобилизации.

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Каких женщин не будут призывать во время мобилизации

Непригодны для службы по состоянию здоровья. Речь идет о тяжелых болезнях или инвалидности;

тех, которые самостоятельно ухаживают за несовершеннолетним ребенком или за взрослым недееспособным человеком, которому больше некому помочь;

тех, которые имеют на иждивении 3 и более несовершеннолетних детей, или ребенка с инвалидностью;

имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужчину, проходящего военную службу;

чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО;

работницы, забронированные на период мобилизации и военное время за органами госвласти и другими организациями;

студенток, обучающихся по дневной или дуальной форме;

научных работников и преподавательниц, работающих в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки;

женщин, уволенных со службы в запас;

народных депутатов Украины;

работниц органов учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, СБУ, Нацполиции, ГБР;

других военнообязанных или отдельные категории гражданок в предусмотренных законом случаях.

С 1 октября женщины конкретных профессий должны стать на военный учет. Следует заметить, что мобилизация и военный учет – это разные вещи. Поэтому не следует полагать, что осенью женщин начнут отправлять на фронт.

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