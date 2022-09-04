Деякі жінки матимуть право на відстрочку від призову на службу під час мобілізації.

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Яких жінок не призиватимуть під час мобілізації

  • Непридатних для служби за станом здоров'я. Мовиться про важкі хвороби або інвалідність;
  • тих, які самостійно доглядають за неповнолітньою дитиною або за дорослою недієздатною людиною, якій більше нікому допомогти;
  • тих, які мають на утриманні 3 і більше неповнолітніх дітей, або дитину з інвалідністю;
  • які мають неповнолітню дитину і чоловіка, що проходить військову службу;
  • чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення АТО;
  • працівниці, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами держвлади та іншими організаціями;
  • студенток, які навчаються за денною або дуальною формами;
  • науковиць та викладачок, які працюють у закладах освіти не менш як на 0,75 ставки;
  • жінок, які звільнені зі служби в запас;
  • народних депутаток України;
  • працівниць органів установ та організацій Міноборони, ЗСУ, СБУ, Нацполіції, ДБР тощо;
  • інших військовозобов'язаних або окремі категорії громадянок у передбачених законом випадках.

Додамо, що з 1 жовтня жінки конкретних професій мають стати на військовий облік. Варто зауважити, що мобілізація та військовий облік – це різні речі. Тому не слід вважати, що восени жінок почнуть відправляти на фронт.

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