Об этом в интервью телеканалу "Рада" рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 Канал.

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Вручение повестки как наказание – недопустимо

Маляр рассказала, что Минобороны неоднократно собирало руководителей всех областных ТЦК. Она всегда публично говорит об этих совещаниях. Также ведомство выставляет отчеты и фото, как это происходит.

Замминистра подчеркнула, что очень важно говорить о качестве сервиса, о том, как общаться с людьми и подавать саму мобилизацию, чтобы все понимали ее значение.

Значение – это обороноспособность государства. Есть, к сожалению, случаи, когда на местах военкомы или были и с полицией такие случаи, что задерживали людей за одно правонарушение, а затем отводили их в военкомат. Это совершенно недопустимые вещи. Я даже не хочу называть это коммуникацией. Это просто ошибки конкретных людей,

– подчеркнула Маляр.

По ее словам, сама позиция ВСУ и Министерства обороны, которую неоднократно публично озвучивали, очень проста. По состоянию на сегодня в стране идет война и у каждого есть обязанность ее защищать. Так что мобилизация – это часть обороноспособности.

"Давайте откровенно, если бы не были все эти люди мобилизованы в начале полномасштабного вторжения, мы бы просто не смогли освободить Киев, например. Это была огромная народная армия, потому что профессиональных военных у нас, это открытая цифра, по закону 215 тысяч было. Остальные – это гражданские работники ВСУ. И таким количеством, учитывая линию фронта, огромную, безумную линию фронта, тысячи километров, мы бы просто не смогли выиграть", – пояснила замминистра.

Она добавила, что именно поэтому мобилизация – это обороноспособность государства, и если среди военкомов есть какие-то люди, которые допускают ошибки и совершают правонарушения, то с ними нужно бороться и отстранять.

"Здесь вообще нет альтернативы и дискуссии. Они не должны быть на этих местах. Но все остальные выполняют важную государственную задачу – укрепляют обороноспособность. И без этих людей, которых они мобилизуют, мы не смогли бы отстоять, например, столицу. Мы бы не смогли стоять сейчас на Востоке, например", – подчеркнула Маляр.

Она подытожила, что в большинстве своем сейчас страну обороняют мобилизованные.

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Кто имеет право вручать повестку

В соответствии с постановления Кабинета Министров 1487 от 30 декабря 2022 года, кроме работников ТЦК и СП, вручить повестку могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, если они получили соответствующее распоряжение от ТЦК и СП;

руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций также при наличии соответствующего распоряжения. Кстати, к ним могут относиться и учебные заведения.

Важно понимать, что повестка не является решением или действием органа власти, поэтому сама по себе не обжалуется. Однако если ТЦК допустил нарушение, например, мобилизовал человека без прохождения военно-врачебной комиссии или проигнорировал основания для отсрочки, эти действия можно обжаловать.