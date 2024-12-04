Там говорят, что Украина должна принять тяжелые, но необходимые решения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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На передовой должны быть люди, – Блинкен

О том, что Украине нужно принять решение о дальнейшей мобилизации граждан заговорил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов, на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения,

– сказал он в среду, 4 декабря.

В то же время он добавил, что у Штатов "есть обязательства".

"Каждый человек, каждый солдат, которого Украина мобилизует, должен пройти обучение и получить оборудование, необходимое для эффективной защиты страны", – сказал Блинкен.

Напомним, что США уже длительное время призывают Зеленского немедленно снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Американские чиновники считают, что Украина не мобилизует и не готовит достаточно новых солдат, а на войне "сейчас нужна рабочая сила".