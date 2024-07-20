ТЦК находятся на границе, чтобы помочь пограничникам. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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На границе повесток массово не выдают

На пунктах пропуска могут присутствовать представители территориальных центров комплектования, чтобы помочь пограничной службе в определенных вопросах относительно лиц, которые пересекают границу.

В отдельных пунктах пропуска, в отдельные часы могут присутствовать представители территориальных центров комплектования... Они там находятся для того, чтобы помочь пограничникам в случае, если у нас возникают какие-то вопросы относительно документов или информации о людях, которые пересекают. Тогда мы можем обратиться к тем представителям территориальных центров комплектования, которые могут находиться в пунктах пропуска,

– рассказал Демченко.

При этом повестки на границе, по словам представителя ГПСУ, "массово, открыто или не открыто" не выдают. Ведь ТЦК не участвует в мероприятиях пограничного контроля, а пограничникам закон не дает права вручать повестки военнообязанным.

Также в ГПСУ отметили, если лицо, которое пересекает границу, подано в розыск в подразделения Нацполиции, что, например, отображается в системе "Оберег", то пограничники могут обратиться в полицию, чтобы этого человека доставили в ТЦК.