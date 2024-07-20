ТЦК перебувають на кордоні, щоб допомогти прикордонникам. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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На кордоні повісток масово не видають

На пунктах пропуску можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування, щоб допомогти прикордонній службі у певних питаннях щодо осіб, які перетинають кордон.

В окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування... Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають. Тоді ми можемо звернутися до тих представників територіальних центрів комплектування, які можуть перебувати в пунктах пропуску,

– розповів Демченко.

При цьому повістки на кордоні, за словами речника ДПСУ, "масово, відкрито чи не відкрито" не видають. Адже ТЦК не бере участі в заходах прикордонного контролю, а прикордонникам закон не надає права вручати повістки військовозобов'язаним.

Також у ДПСУ наголосили, якщо особа, яка перетинає кордон, подана у розшук до підрозділів Нацполіції, що, наприклад, відображається у системі "Оберіг", то прикордонники можуть звернутися до поліції, щоб цю людину доставили до ТЦК.