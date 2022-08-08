Учет ведут во время всех волн мобилизации. Об этом рассказал полковник Руслан Тригуб, возглавляющий Дарницкий территориальный центр комплектования (ТЦК) в Киеве.

Внимание Какие существуют основные волны мобилизации и кто в их пределах подлежит призыву

У нас есть бумажный документооборот, но все призываемые лица уже внесены в единый электронный реестр. Электронная база ведется, проблем с ней нет, по крайней мере, в Дарницком территориальном центре,

– отметил Руслан Тригуб.

Коротко о мобилизации в Украине

24 февраля Владимир Зеленский постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию в Украине. В конце мая Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа. Вероятно, они будут продолжены.

Военнообязанные украинцы имеют право на отсрочку по семейным обстоятельствам. В то же время, чтобы подтвердить право на отсрочку, нужно явиться в военкомат и предоставить соответствующие документы, например, свидетельства о рождении детей или удостоверение человека с инвалидностью, после чего работники центра комплектования сделают запись в учетном деле военнообязанного.

К теме – Объяснение от командования Сухопутных войск ВСУ по мобилизации: смотрите видео