Рада предлагает запретить выезд из Украины еще одной категории граждан

14 ноября на сайте Верховной Рады появился законопроект, который предлагает изменения в правила выезда из Украины во время военного положения. Народные депутаты выступают за то, чтобы расширить основания для пересечения границы.

Текст законопроекта №14210 и его пояснительная записка пока не опубликованы, передает 24 Канал со ссылкой на сайт парламента.

Кому нардепы хотят запретить выезд из Украины?

Известно, что инициаторами нового законопроекта выступили 7 нардепов: Ирина Фриз ("Европейская солидарность"), Юрий Мысягин ("Слуга народа"), Дмитрий Припутень ("Слуга народа"), Роман Костенко ("Голос"), Соломия Бобровская ("Голос"), Александр Федиенко ("Слуга народа"), Вадим Ивченко ("Батькивщина).

Александр Федиенко в заметке в телеграмме раскрыл, что документом предлагается запретить забронированным лицам выезжать за пределы страны на период мобилизации и военного положения.

Депутат пояснил, что если человека забронировали, поскольку его работа является критически важной для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять свои функции.

Федиенко отметил, что законопроект призван устранить ситуации, когда человек формально имеет статус "критически важной", но фактически находится за рубежом.

Между тем соавтор законопроекта Ирина Фриз в фейсбуке уточнила, что документ предлагает временно ограничивать выезд только для тех, кто нарушил правила военного учета, но получил 45 дней льготного бронирования, чтобы исправить эти нарушения.

Когда человек устранит проблемы и получит действующее бронирование, он сможет свободно выезжать за границу без дополнительных ограничений.

Справка: Ранее Владимир Зеленский подписал закон о льготном бронировании на 45 дней для работников критических предприятий, если у них проблемы с военным учетом.

По словам нардепа, работники, имеющие стандартное бронирование, могут выезжать за границу для подписания международных контрактов, доставки гуманитарной помощи и выполнения другой разрешенной государством международной работы.

Фриз подчеркнула, что принятие законопроекта №14210 должно гарантировать, что бронирование не будет использоваться как легализованная схема для отпусков или командировок во время военного положения.

Кто сегодня может выезжать за границу?

Сейчас из Украины при наличии соответствующих документов могут выезжать:

лица с инвалидностью третьей, второй или первой группы;

родители трех и более детей;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка или ухаживают за тяжелобольным ребенком;

мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне;

мужчины в возрасте от 18 до 22 лет.

Также пересекать границу могут мужчины, которые имеют отсрочку по уходу или содержанию человека с инвалидностью, если сопровождают это лицо при выезде. Кроме этого, для прохождения обучения, лечения или реабилитации за границу могут выехать и военные. Они также могут выезжать в отпуск, если получили разрешение от ТЦК или воинской части.

Забронированные работники критически важных предприятий могут выезжать за границу как в служебных командировках, так и в отпуск, если имеют соответствующий пакет документов.