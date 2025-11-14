Рада пропонує заборонити виїзд з України ще одній категорії громадян

14 листопада на сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт, який пропонує зміни у правила виїзду з України під час воєнного стану. Народні депутати виступають за те, щоб розширити підстави для перетину кордону.

Текст законопроєкту №14210 та його пояснювальна записка наразі не опубліковані, передає 24 Канал із посиланням на сайт парламенту.

Кому нардепи хочуть заборонити виїзд з України?

Відомо, що ініціаторами нового законопроєкту виступили 7 нардепів: Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), Юрій Мисягін ("Слуга народу"), Дмитро Припутень ("Слуга народу"), Роман Костенко ("Голос"), Соломія Бобровська ("Голос"), Олександр Федієнко ("Слуга народу"), Вадим Івченко ("Батьківщина).

Олександр Федієнко у дописі в телеграмі розкрив, що документом пропонується заборонити заброньованих особам виїжджати за межі на період мобілізації та воєнного стану.

Депутат пояснив, що якщо людину забронювали, оскільки її робота є критично важливою для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, аби виконувати свої функції.

Федієнко наголосив, що законопроєкт покликаний усунути ситуації, коли людина формально має статус "критично важливої", але фактично перебуває за кордоном.

Хто сьогодні може виїджати за кордон?

Наразі з України за наявності відповідних документів можуть виїжджати:

особи з інвалідністю третьої, другої чи першої групи;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину або доглядають за тяжкохворою дитиною;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні;

чоловіки віком від 18 до 22 років.

Також перетинати кордон можуть чоловіки, які мають відстрочку по догляду або утриманню людини з інвалідністю, якщо супроводжують цю особу при виїзді. Окрім цього, для проходження навчання, лікування або реабілітації за кордон можуть виїхати й військові. Вони також можуть виїжджати у відпустку, якщо отримали дозвіл від ТЦК або військової частини.

Заброньовані працівники критично важливих підприємств можуть виїжджати за кордон як у службових відрядженнях, так і у відпустку, якщо мають відповідний пакет документів.