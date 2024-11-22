Об этом рассказывает 24 Канал. Так государство планирует обеспечить актуальность данных воинского учета, в частности для украинцев за рубежом.

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Правила для военнообязанных за рубежом

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные. Данные можно обновить в военкоматах, через ЦНАП или электронный кабинет призывника.

Украинцы за рубежом должны обратиться в консульские учреждения или воспользоваться электронным кабинетом. Без обновленных данных оформление паспорта или получения консульских услуг станет невозможным.

Консульские услуги и мобилизация

Уточнение данных воинского учета будет происходить при получении консульских услуг. Это позволит обеспечить учет украинцев, которые находятся за пределами страны.

Соответственно, консульские услуги будут доступны только при наличии военно-учетных документов или при условии одновременного уточнения данных.

Для этого военнообязанные должны иметь с собой военно-учетный документ или оформить его на месте. В случае потери военно-учетного документа обратиться в консульство для его восстановления.

Штрафы за нарушения

Согласно закону, за несвоевременное обновление учетных данных предусмотрен штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен и ограничения в предоставлении консульских услуг.

В некоторых случаях возможно открытие уголовного дела за уклонение от мобилизации.

Возможна ли депортация

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Ирина Фриз заверила, что ни одна депортация украинцев за рубежом за невыполнение требований учета не предусмотрена.

Механизма депортации граждан Украины во время военного положения из других стран нет. Эти данные нужны исключительно для воинского учета и анализа обороноспособности,

– отметила Фриз.

Напомним, согласно предыдущим правительственным постановлениям, украинцы за рубежом должны были стать на воинский учет до 17 июня 2024 года.

По данным Евростата, за пределами Украины находится более 650 тысяч мужчин призывного возраста, часть из которых может столкнуться с ограничениями из-за необновленных данных.