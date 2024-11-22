Про це розповідає 24 Канал. Так держава планує забезпечити актуальність даних військового обліку, зокрема для українців за кордоном.

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Правила для військовозобов’язаних за кордоном

Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані оновити свої військово-облікові дані. Дані можна оновити у військкоматах, через ЦНАП або електронний кабінет призовника.

Українці за кордоном мають звернутися до консульських установ або скористатися електронним кабінетом. Без оновлених даних оформлення паспорта чи отримання консульських послуг стане неможливим.

Консульські послуги та мобілізація

Уточнення даних військового обліку відбуватиметься під час отримання консульських послуг. Це дозволить забезпечити облік українців, які перебувають за межами країни.

Відповідно, консульські послуги будуть доступними лише за наявності військово-облікових документів або за умови одночасного уточнення даних.

Для цього військовозобов’язані повинні мати з собою військово-обліковий документ або оформити його на місці. У разі втрати військово-облікового документа звернутися до консульства для його відновлення.

Штрафи за порушення

Згідно із законом, за несвоєчасне оновлення облікових даних передбачений штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень та обмеження у наданні консульських послуг.

У деяких випадках можливе відкриття кримінальної справи за ухилення від мобілізації.

Чи можлива депортація

Членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Ірина Фріз запевнила, що жодна депортація українців за кордоном за невиконання вимог обліку не передбачена.

Механізму депортації громадян України під час воєнного стану з інших країн немає. Ці дані потрібні виключно для військового обліку та аналізу обороноздатності,

– зазначила Фріз.

Нагадаємо, згідно з попередніми урядовими постановами, українці за кордоном повинні були стати на військовий облік до 17 червня 2024 року.

За даними Євростату, за межами України перебуває понад 650 тисяч чоловіків призовного віку, частина з яких може зіткнутися з обмеженнями через неоновлені дані.