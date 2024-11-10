Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление депутата и члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Будет ли в Украине мобилизация женщин

Закон "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что женщины только по собственному желанию могут вступить в ряды Сил обороны. Только женщины с определенными военно-учетными специальностями, в частности медики, должны были обновить свои данные и стать видимыми для ВСУ.

Соломия Бобровская отметила, что принудительно "с улицы" женщин не будут мобилизовать. По ее словам, никаких таких предложений и инициатив от Генштаба или гражданского общества не было.

Я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин, но моя позиция заключалась в следующем: женщины, так же как и мужчины, в возрасте 18 – 25 лет должны обязательно проходить или базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными,

– пояснила народный депутат.

Как добавила Бобровская, такое предложение не предусматривает обязательную службу, а лишь наличие опыта у женщин на случай повторной полномасштабной или неполномасштабной войны в Украине.

Мне странна сейчас такая истерия по поводу женщин и мобилизации. У нас достаточно мужского мобилизационного ресурса для того, чтобы призвать в ряды Вооруженных Сил. Но о принудительной мобилизации женщин вообще речь не идет и эта тема абсолютно искусственно подогревается,

– подытожила политик.

К слову, ранее в приложении Резерв+ ввели отсрочку от мобилизации. Новация заработала уже 8 ноября, но не для всех пользователей.