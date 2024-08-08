Военнообязанными в Украине являются женщины, которые имеют медицинскую, фармацевтическую и родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, профессию. Также они должны быть пригодными по состоянию здоровья и возрасту.

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Будут ли призывать женщин принудительно

Юристы объяснили, что взятие женщин на воинский учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр с последующим оформлением военно-учетного документа. В законе 3633-IX указано, что женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола).

Также в этом же законе сказано, что женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время только в добровольном порядке. В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве также исключительно в добровольном порядке (по контракту).

Базовую военную службу, которую вводит новый закон, женщины могут проходить добровольно.