Именно столько действует справка о пригодности к службе в рядах ВСУ. В то же время за игнорирование этого требования гражданину может грозить штрафные санкции.

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Когда и как надо проходить ВВК

Согласно украинскому законодательству, в период действия военного положения срок действия справки ВВК с заключением о пригодности к военной службе составляет один год.

В то же время адвокат Марина Бекало объяснила, что нормами закона не предусмотрено, что военнообязанные и резервисты должны самостоятельно явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы пройти ВВК после истечения срока действия заключения справки.

Военнообязанный не будет автоматически считаться нарушителем или "уклонистом", ведь ТЦК и СП, которые ответственны, в частности, за ведение воинского учета, должны вызвать военнообязанных повесткой для прохождения ВВК,

– отметила адвокат.

Какой штраф можно получить за непрохождение ВВК

Марина Бекало напомнила, что в соответствии с постановлением Кабмина, сейчас существуют такие виды повесток:

для постановки на воинский учет;

для прохождения ВВК;

для уточнения учетных данных;

для призыва на военную службу (на отправку в учебную часть, тренировочного центра).

Поэтому повестка должна содержать сведения, что целью вызова в ТЦК и СП является прохождение ВВК.

"В случае неявки по повестке для прохождения ВВК без уважительных причин военнообязанный будет нести административную ответственность в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен", – сказала адвокат.

Она также пояснила, что если представители ТЦК и СП проведут проверку военно-учетных документов в общественных местах или на контрольно-пропускных пунктах и обнаружат, что информация в электронном реестре "Оберіг" указывает на окончание срока действия справки ВВК, это будет основанием для выдачи повестки военнообязанному. Повестка потребует от лица явиться в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.