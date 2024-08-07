Саме стільки діє довідка стосовно придатності до служби в лавах ЗСУ. Водночас за ігнорування цієї вимоги громадянину може загрожувати штрафні санкції.

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Коли і як треба проходити ВЛК

Відповідно до українського законодавства, в період дії воєнного стану строк дії довідки ВЛК з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.

Водночас адвокатка Марина Бекало пояснила, що нормами закону не передбачено, що військовозобов'язані і резервісти мають самостійно з'явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб пройти ВЛК після спливання строку дії висновку довідки.

Військовозобов'язаний не буде автоматично вважатися порушником або "ухилянтом", адже ТЦК та СП, які відповідальні, зокрема, за ведення військового обліку, мають викликати військовозобов'язаних повісткою для проходження ВЛК,

– зазначила адвокатка.

Який штраф можна отримати за непроходження ВЛК

Марина Бекало нагадала, що відповідно до постанови Кабміну, наразі існують такі види повісток:

для взяття на військовий облік;

для проходження ВЛК;

для уточнення облікових даних;

для призову на військову службу (на відправлення до навчальної частини, тренувального центру).

Тому повістка має містити відомості, що метою виклику до ТЦК та СП є проходження ВЛК.

"У разі нез'явлення за повісткою для проходження ВЛК без поважних причин військовозобов'язаний нестиме адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень", – сказала адвокатка.

Вона також пояснила, що якщо представники ТЦК та СП проведуть перевірку військово-облікових документів у громадських місцях або на контрольно-пропускних пунктах і виявлять, що інформація в електронному реєстрі "Оберіг" вказує на закінчення терміну дії довідки ВЛК, це буде підставою для видачі повістки військовозобов'язаному. Повістка вимагатиме від особи з'явитися до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.