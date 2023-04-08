30 декабря 2022 г. правительством был одобрен "Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Он определяет правила и порядок ведения учета военнообязанных женщин и мужчин, а также предусматривает переходный период сроком на 3 года для женщин с медицинской специальностью, передает 24 Канал.
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Сколько будет длиться переходный период
Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, почему пробный период будет длиться 3 года.
В соответствующем акте фигурирует формулировка "в целях усовершенствования военного учета". При этом начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач ранее сообщал, что в настоящее время в Украине нет нужды в общей мобилизации женщин,
– объясняет Владислав Юрчак.
Таким образом, начиная с 2026 года они будут поставлены на военный учет, а женщины, которые нарушат это требование и до конца 2026 года не станут на военный учет, не смогут трудоустроиться по специальности уже с начала 2027 года.
Могут ли военнообязанные женщины уезжать за границу
- После введения правового режима военного положения на фоне последних изменений в порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, в обществе стали распространяться слухи о том, что военнообязанные женщины будут ограничены в праве на выезд за границу.
- Однако действующие правила пересечения государственной границы не устанавливают каких-либо ограничений на пересечение границы женщинам, связанным с введением правового режима военного или чрезвычайного положения, в отличие от мужчин. По состоянию на сегодняшний день, учитывая добровольный учет военнообязанных женщин до 2026 года, перспективы введения таких ограничений призрачны.
- Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, могут ли военнообязанные женщины уезжать за границу.