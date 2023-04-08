30 грудня 2022 року урядом було схвалено "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів". Він визначає правила та порядок ведення обліку військовозобов'язаних жінок і чоловіків, а також передбачає перехідний період терміном на 3 роки для жінок з медичною спеціальністю, пише 24 Канал.

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Скільки триватиме перехідний період

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, чому пробний період триватиме 3 роки.

У відповідному акті фігурує формулювання "з метою удосконалення військового обліку". При цьому, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач раніше повідомляв, що наразі в Україні немає потреби у загальній мобілізації жінок,

– пояснює Владислав Юрчак.

Таким чином, починаючи з 2026 року вони будуть поставлені на військовий облік, натомість жінки, що порушать цю вимогу й до кінця 2026 року не стануть на військовий облік, не зможуть працевлаштуватись за фахом вже з початку 2027 року.

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