Про це виданню "РБК-Україна" розповіли їхні джерела у Міністерстві економіки, повідомляє 24 Канал.

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Бронь від мобілізації працевлаштованим після 18 травня

Як зазначили в Мінекономіки, військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року можуть бути заброньовані за загальним порядком, як і інші.

Відповідно до нового порядку про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він:

перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку;

офіційно працевлаштований на підприємстві;

має нараховану зарплату понад 20 тисяч гривень.

Крім цього, там зауважили, що жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.

Зокрема, порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, що будуть заброньовані (безвідносно до конкретних працівників). Ця норма діяла і у попередній редакції порядку про бронювання.

"Наприклад: На підприємстві станом на 18.05.2024 працювало 100 військовозобов’язаних. Заброньовано 50 працівників. З 18.05.2024 до 01.12.2024 внаслідок призову до ЗС України 20 військовозобов’язаних (з числа не заброньованих). Не зважаючи на зменшення чисельності військовозобов’язаних до 80 осіб – бронюванню будуть підлягати 50 осіб (50% від 100, а не від 80)", – пояснили у виданні.